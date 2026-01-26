Steckenpferd-Reiten in Schorndorf: Reitsport mit dem Steckenpferd – Hobby Horsing erlebt einen echten Boom

Was oft belächelt wird, erlebt auf Social Media gerade einen echten Boom: Hobby Horsing – der Sport mit dem Steckenpferd – begeistert immer mehr Menschen, auch im Rems-Murr-Kreis.
Ob braun mit weißer Blesse, schwarz mit wallender Mähne, in edlem Creme, doch lieber in Weiß mit akkurater Flechtfrisur oder auch mal zweifarbig gescheckt – die Steckenpferde, mit denen die Kinder beim TSV Schornbach, ein Teilort von Schorndorf (Rems-Murr-Kreis), einmal die Woche trainieren, sind von der Optik her genauso vielfältig wie ihre tierischen Vorbilder. Und auch wenn es darum geht, was mit den Stöcken, an denen ein Pferdekopf angebracht ist, gemacht wird, scheint es fast keine Unterschiede zum „echten“ Reitsport zu geben.