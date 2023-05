Staus und Baustellen in Stuttgart

1 Wenn ein Notruf eingeht, muss es schnell gehen. Doch so manche Blaulichtfahrt in Stuttgart endet in Staus oder vor falsch geparkten Autos. Foto: dpa

Die Stadt braucht zum wiederholten Mal zusätzliche Rettungswagen, um die gesetzlichen Vorschriften einhalten zu können. Das liegt an den wachsenden Einsatzzahlen – laut den Rettern aber auch an den vielen Staus und Baustellen. Jetzt sollen die Planer helfen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Rettungswagenbesatzung ist mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Es geht zu einem Einsatz. Der Wagen brettert durch die Innenstadt – bis zum Schwanenplatztunnel. Dort staut sich der Verkehr auf der Spur in Richtung Esslingen. Die Besatzung zieht nach links, wo es flüssiger läuft, und fährt an der Schlange vorbei. Vorne will man wieder einscheren – und muss schnell feststellen, dass wegen einer Baustelle die Spuren mit Betonwänden voneinander getrennt sind. Keine Chance für die Einsatzkräfte, die Fahrbahn zu wechseln.