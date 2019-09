1 Zwischen Innenstadt und Bad Cannstatt geht am Samstag nicht viel. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Wer am Samstag mit dem Auto in der Stadt unterwegs ist, muss sich auf einige Störungen einstellen. Aufgrund von Demonstrationen, Straßensperrungen und der Wasen geht am Mittag nicht viel in der City.

Stuttgart - Autofahrer brauchen am Samstagnachmittag starke Nerven, wenn sie in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs sind. Gleich mehrere Veranstaltungen sowie Straßensperrung in der City treiben den Fahrzeuginsassen die Schweißperlen auf die Stirn.

Die Konrad-Adenauer-Straße kann wegen Fahrbahnerneuerungen am Wochenende zwischen der Staatsgalerie und dem Landtag nur jeweils einspurig befahren werden. Diverse Umleitungen rund um die Hauptverkehrsachse sind eingerichtet. „Aufgrund von einer Demonstration am Schlossplatz und dem ersten Wochenende des Volksfestes in Bad Cannstatt ist ohnehin viel los in der Stadt“, sagt ein Sprecher der Polizei.

Alles zusammen ist dafür verantwortlich, dass es am Samstag zwischen der Innenstadt und Bad Cannstatt nur stockend vorangeht. Am Besten sollte man den Innenstadtbereich mit dem Auto meiden.