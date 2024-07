Staus im Südwesten: Zunahme des Urlaubsverkehrs am Wochenende erwartet

1 Reisende müssen sich auf volle Straßen einstellen. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Kneffel

Am Wochenende ist die A8 bei Pforzheim in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt. Und auch der Ferienbeginn in drei weiteren Bundesländern sorgt wohl für volle Autobahnen und Bundesstraßen.











Mit dem Start der Ferien in drei weiteren Bundesländern wird es am Wochenende voll auf den Straßen in Baden-Württemberg. Am Samstag gibt es die meisten Staus der Prognose zufolge zwischen 10 und 15 Uhr. Als besonders anfällige Strecken gelten die Autobahn 5 zwischen Karlsruhe – Basel, die Autobahn 6 zwischen Mannheim – Heilbronn – Nürnberg, die Autobahn 7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte, die Autobahn 8 Stuttgart – München sowie die Autobahn 81 Stuttgart – Singen, wie der ADAC Württemberg mitteilte. Die besten Chancen, an diesem Wochenende ohne größere Störungen ans Ziel zu kommen, bestehen demnach am Sonntag.