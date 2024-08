Staus auf Autobahnen: ADAC erwartet am Wochenende viele Reiserückkehrer auf Straßen

ADAC erwartet am Wochenende viele Reiserückkehrer auf Straßen

1 Autofahrer sollten am kommenden Wochenende Geduld mitbringen.(Symbolbild) Foto: Iimago/Nikito

Der ADAC erwartet für das kommende Wochenende wieder viele Verzögerungen auf Deutschlands Autobahnen. Der Rückreiseverkehr werde stark zunehmen und sehr viele Staus verursachen, teilte der Automobilklub am Montag in München mit. In Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Teilen der Niederlande rückt demnach das Ferienende näher, weshalb verstärkt Urlaubsrückkehrer auf die Straßen drängen.