Staupe-Fälle im Rems-Murr-Kreis: Tödliche Gefahr für Hunde durch infizierte Waschbären

1 Sie sehen so niedlich aus – können aber für Hunde hochansteckend sein. Vorsicht bei zutraulichen Waschbären! Foto:

Die Tierseuche Staupe breitet sich im Rems-Murr-Kreis weiter aus – und wird zur ernsten Bedrohung für Hunde. Was jetzt hilft und wo es besonders kritisch ist.











Die Krankheit kommt leise. Sie schleicht sich in Gärten, an Waldränder, auf Spielplätze – getarnt im zotteligen Fell eines Waschbären. Und sie bleibt. Wie das Landratsamt Rems-Murr am Donnerstag mitteilte, wurde Ende Januar erneut ein mit dem hochansteckenden Staupe-Virus infizierter Waschbär in Plüderhausen nachgewiesen. Die Probe wurde durch das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart (CVUA) untersucht – und bestätigt damit: Die Seuche ist nicht besiegt.