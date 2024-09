Staugefahr in Stuttgart: Mittlere Filderstraße zum Teil gesperrt

Staugefahr in Stuttgart

1 Die Brücke über die Mittlere Filderstraße wird durch einen Neubau ersetzt. Foto: Torsten Schöll

Das Regierungspräsidium Stuttgart ersetzt eine Brücke über die Mittlere Filderlinie. Daher ist die wichtige Verbindungsstraße zwischen Flughafen und der Innenstadt ab 22. September teilweise gesperrt. Autofahrer müssen mit Staus rechnen.











Link kopiert



Autofahrer müssen sich von diesem Sonntag an auf Verkehrsbehinderungen auf der Mittleren Filderstraße einstellen. Der Abriss und Neubau der Brücke der Scharnhauser Straße in Plieningen steht an. Aus Sicherheitsgründen wird daher die wichtige Verbindungsstraße, die unter anderem den Stuttgarter Flughafen und die Autobahn 8 mit der Innenstadt verbindet, teilweise gesperrt – voraussichtlich bis Ende des Jahres.