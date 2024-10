Staugefahr in Stuttgart: Mittlere Filderlinie am Wochenende gesperrt

1 Die Brücke über die Mittlere Filderstraße wird am Wochenende abgerissen. Foto: Torsten Schöll

Das Regierungspräsidium Stuttgart ersetzt eine Brücke über die Mittlere Filderstraße. Während der Abbrucharbeiten ist die Verbindung zwischen Flughafen sowie Autobahn und der Innenstadt vom 18. bis 21. Oktober für den Verkehr komplett gesperrt.











Bislang können Verkehrsteilnehmer an der Baustelle an der Mittleren Filderstraße in Plieningen per Ampelschaltung noch einspurig vorbeifahren. Doch das ändert sich am kommenden Wochenende: Von Freitag, 18. Oktober, 22 Uhr, bis Montag, 21. Oktober, 5 Uhr ist die Einfallstraße, die unter anderem den Flughafen Stuttgart und die Autobahn A 8 mit der Innenstadt verbindet, für den Verkehr gesperrt. Dann beginnt der Abriss der rund 14 Meter langen Brücke über die im Volksmund Mittlere Filderlinie genannte Landesstraße (L 1016) wie das zuständige Regierungspräsidium Stuttgart (RP) mitteilt.