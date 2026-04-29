Staugefahr in Stuttgart: Baustelle reiht sich an Baustelle – lange Wartezeiten für Autofahrer

Den deutschlandweiten Rufs der Stauhauptstadt Nummer eins schien Stuttgart in den vergangenen Jahren allmählich verstummen lassen zu können. Zwar kommt es angesichts Tausender Pendler in die Innenstadt, der topografisch ungünstigen Kessellage und fehlender Umgehungsstraßen immer noch zu Verzögerungen, die teilweise chaotischen Zustände vergangener Zeiten waren aber nicht mehr zwingend an der Tagesordnung. Bislang.

Man könnte fast meinen, das sich die Stadtverwaltung alle Mühe gibt, die Uhren wieder zurück zu drehen. Neben Stuttgart 21 wird derzeit auch an unzähligen Ecken an den Hauptverkehrsadern gearbeitet. Vor allem an den wichtigen Bundesstraßen reiht sich auf nur wenigen Kilometern verteilt, Baustelle an Baustelle. Alle Maßnahmen sind aus Sicht der Stadtverwaltung wichtig, aber in dieser Dichte für den Verkehr ein großes Problem. Staus und damit verbundene längere Wartezeiten sind da fast vorprogrammiert.

B10: Sanierung des Daimlerstegs

Voraussichtlich am Montag, 4. Mai, soll die Sanierung des Daimlerstegs zwischen dem Großmarkt in Stuttgart-Wangen und dem Daimler-Hauptsitz in Untertürkheim beginnen. Die zum Teil bereits 1950 von der Deutschen Bahn gebaute Fußgängerbrücke über den Neckar und die B10 ist aufgrund großer Schäden bereits seit drei Jahren gesperrt. Nach den Plänen der Stadt wird die kürzeste Verbindung zwischen den Stadtbezirken für 1,7 Millionen Euro bis Jahresende saniert. Die EnBW beteiligt sich mit 762 000 Euro an den Kosten.

Für 1,7 Millionen Euro wird der Daimlersteg zwischen Wangener Großmarkt und Mercedes-Hauptsitz saniert. Foto: Alexander Müller

Das hat erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr auf der B10. Von Anfang Juni bis Oktober steht auf der Bundesstraße lediglich eine Fahrspur in jede Richtung zur Verfügung. Vor allem zu den Stoßzeiten scheinen Staus fast unumgänglich. Auch die Aus- und Zufahrt am Langwiesenweg wird zeitweise gesperrt, was für die täglich unzähligen Lastwagenfahrer am Großmarkt ein Problem darstellt.

B14: Neubau des Nesenbachkanals

Es ist eine Mammutbaustelle. Mehr als 100 Millionen Euro investiert die Stadt in den Neubau des Nesenbachkanals unter der Cannstatter Straße, wie der Abschnitt der B14 zwischen den Mineralbädern und dem Neckartor heißt. Die Schäden am alten Abwasserkanal sind laut Experten zu groß für eine Sanierung, daher wird auf der gegenüber liegenden Fahrbahnseite ein neuer gebaut. Die Bauzeit für den insgesamt rund 1000 Meter langen Abschnitt ist auf sechs Jahre veranschlagt. Da nun Asbest am Nesenbachkanal entdeckt wurde, könnte sich die Maßnahme noch einmal deutlich verlängern.

Mindestens sechs Jahre dauert der Neubau des Nesenbachkanals an der Cannstatter Straße. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Bereits mit Beginn der vorbereitenden Maßnahmen im November vergangenen Jahres wurde die B14 auf zwei Fahrbahnen pro Richtung verengt. Zudem gilt ein Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde. Spätestens mit Beginn des eigentlichen Neubaus müssen die Spuren zudem auch über den Mittelstreifen je nach Bauphase verschwenkt werden, was bei täglich bis zu 70 000 Fahrzeugen zu weiteren Einschränkungen führen könnte.

B27: Belagssanierung am Charlottenplatz

Tiefe Spurrillen, Schlaglöcher, Wölbungen: Wegen der enormen Straßenschäden wird seit dem 14. April der Asphalt auf der B27 zwischen Olgaeck und Charlottenplatz erneuert. Die Arbeiten an dem rund 220 Meter langen Teilabschnitt in Richtung Stadtmitte waren ursprünglich bis zum 8. Mai geplant. Laut Angaben der Stadt könne die Bauzeit aber verkürzt werden und soll nun am 30. April enden. Damit – sollte dieser Termin eingehalten werden – könnte zumindest nach dem langen 1. Mai-Wochenende eine Staufalle wieder verschwinden.

Im Berufsverkehr bilden sich lange Staus zwischen Olgaeck und Charlottenplatz auf der B27. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Denn vor allem im morgendlichen Berufsverkehr zwischen 7 und 10.30 Uhr bilden sich nach wie vor lange Staus am zentralen Knotenpunkt. Autofahrer die aus Degerloch zum Charlottenplatz fahren, benötigen deutlich mehr Geduld. Laut Angaben der Integrierten Verkehrsleitzentrale in der Spitze zu Beginn der Maßnahme bis zu 24 Minuten länger. Inzwischen hat sich die Lage nach Angaben des Navigations-Anbieters Tomtom zwar deutlich entspannt. Dennoch liegt der Zeitverlust vom Albplatz in Degerloch nach wie vor bei rund zehn Minuten – das gelte auch für die Ausweichstrecken.

B27: Neue Stützwand an der Weinsteige

Bereits seit Oktober vergangenen Jahres ruhen die Arbeiten an der Neuen Weinsteige. Hintergrund ist die Insolvenz des ursprünglich mit der Sanierung der Stützwände beauftragten Unternehmens. Laut ursprünglicher Planung sollten die Arbeiten bereits im Juni 2026 abgeschlossen sein. Davon kann nun keine Rede mehr sein. Die Stadt hofft nun, dass die neue Baufirma die Arbeiten an der sogenannten Hangbrücke im Mai wieder aufnehmen und bis Ende des Jahres abschließen kann, damit im kommenden Jahr nur noch Resttätigkeiten zu erledigen sind.

Seit Oktober vergangenen Jahres ruhen die Arbeiten an der Neuen Weinsteige. Dennoch sind die Fahrspuren von vier auf zwei reduziert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das heißt Autofahrer werden auf dem viel befahrenen Abschnitt der B27 zwischen Degerloch und dem Olgaeck noch das ganze Jahr ausgebremst. Aber auch während des Baustopps musste die Baustelleneinrichtung, für die zwei der vier Fahrspuren wegfallen, aus Sicherheitsgründen bestehen bleiben, da das Geländer auf der Talseite fehlt. Entsprechend staut sich der Verkehr vor allem in den Hauptverkehrszeiten. Seit Jahren ist die Neue Weinsteige immer wieder ein Engpass. Bereits seit 2018 erneuert die Stadt in Abschnitten die Stützmauer der Straße. Hierfür müssen regelmäßig bestimmte Bereiche über eine längere Zeit verengt werden.