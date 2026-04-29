Staugefahr in Stuttgart: Baustelle reiht sich an Baustelle – lange Wartezeiten für Autofahrer

Vor allem an den Bundesstraßen in Stuttgart herrscht rege Tätigkeit. Für Autofahrer ein „Spießrutenlauf“. Staus an den wichtigen Hauptverkehrsadern sind da beinahe vorprogrammiert.
Den deutschlandweiten Rufs der Stauhauptstadt Nummer eins schien Stuttgart in den vergangenen Jahren allmählich verstummen lassen zu können. Zwar kommt es angesichts Tausender Pendler in die Innenstadt, der topografisch ungünstigen Kessellage und fehlender Umgehungsstraßen immer noch zu Verzögerungen, die teilweise chaotischen Zustände vergangener Zeiten waren aber nicht mehr zwingend an der Tagesordnung. Bislang.