Staugefahr in Stuttgart: B14 wird zur Baustelle – über mehrere Jahre

Der Abwasserkanal unter der B14 zwischen Mineralbädern und Neckartor wird für mehr als 100 Millionen Euro neu gebaut. Das hat vor allem Auswirkungen auf den Verkehr.
Mit bis zu 70000 Fahrzeugen am Tag gehört die Cannstatter Straße, wie die B14 zwischen Neckartor und Mineralbädern heißt, zu einer der Hauptschlagadern in der Landeshauptstadt. Doch Verkehrsteilnehmer müssen vom 21. November an in diesem Bereich mit Beeinträchtigungen rechnen. Dann beginnen die vorbereitenden Maßnahmen für die notwendige Sanierung des Abwasserkanals des Nesenbachs unter der Bundesstraße. Dafür werden die Fahrbahnen verlegt und reduziert: wo es bisher drei Spuren in jede Richtung gibt, sind es dann noch zwei.