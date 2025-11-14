Staugefahr in Stuttgart: B14 wird zur Baustelle – über mehrere Jahre

Der Abwasserkanal unter der B14 zwischen Mineralbädern und Neckartor wird für mehr als 100 Millionen Euro neu gebaut. Das hat vor allem Auswirkungen auf den Verkehr.

Mit bis zu 70000 Fahrzeugen am Tag gehört die Cannstatter Straße, wie die B14 zwischen Neckartor und Mineralbädern heißt, zu einer der Hauptschlagadern in der Landeshauptstadt. Doch Verkehrsteilnehmer müssen vom 21. November an in diesem Bereich mit Beeinträchtigungen rechnen. Dann beginnen die vorbereitenden Maßnahmen für die notwendige Sanierung des Abwasserkanals des Nesenbachs unter der Bundesstraße. Dafür werden die Fahrbahnen verlegt und reduziert: wo es bisher drei Spuren in jede Richtung gibt, sind es dann noch zwei.

Fahrbahnen auf B14 werden verlegt Insgesamt mehr als 100 Millionen Euro investiert die Stadt nach eigenen Angaben in die Sanierung des maroden Abwasserkanals auf dem rund 1000 Meter langen Teilabschnitt der B14 zwischen dem Autohaus der Schwabengarage und dem Schwanenplatztunnel. Um das Baufeld freizumachen, wird der Verkehr auf die Seite zum Unteren Schlossgarten verschoben. Schließlich soll der Kanal – mit integriertem Wärmekraftwerk –unter der Fahrbahn in Richtung Bad Cannstatt entstehen. Die vorbereitenden Maßnahmen werden voraussichtlich bis Ende Mai 2026 dauern.

So lange müssen sich Verkehrsteilnehmer vor allem im Berufsverkehr in Geduld üben. Aber nicht nur bis dahin. Der Startschuss für den eigentlichen Bau des Abwasserkanals ist nach einer kurzen Verschnaufpause dann von Ende 2026 an geplant und soll mindestens fünf Jahre in Anspruch nehmen. Ob und in welchem Umfang zeitgleich auch der Rückbau der B14 in diesem Bereich umgesetzt werden kann, ist noch fraglich. Die Planungen der Stadt sehen dafür eine Öffnung der Schallschutzmauer zum Unteren Schlossgarten vor. Allerdings steht die aus den 1970er Jahren stammende Wand als Teil des Gesamtensembles des Unteren Schlossgartens unter Denkmalschutz.

Unsere Empfehlung für Sie Straßenbau in Stuttgart Keine neue Fahrradspur während Umbau der B 14 Der Nesenbachkanal in der Cannstatter Straße muss zwischen Neckartor und Mineralbädern neu gebaut werden. Nicht alle Wünsche können während der langen Bauzeit berücksichtigt werden.

Wie lange sich die Arbeiten letztlich hinziehen werden, kann also nicht abschließend beantwortet werden. Sicher ist hingegen. dass „es während der Bauzeit zu temporären Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen kann“, warnt die Stadt. Die B14 könnte zur Staufalle werden.