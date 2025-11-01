Vor dem geplanten Neubau der Aichtalbrücke im Kreis Esslingen muss der Baugrund untersucht werden. Das führt vom 6. November bis 3. Dezember auf der B 312 zu Verkehrsbehinderungen.
Der Bund will in den kommenden Jahren in Baden-Württemberg 31 marode Brücken neu bauen – darunter auch die Aichtalbrücke im Zuge der Bundesstraße 312. Die Bauarbeiten werden zwar frühestens im Jahr 2028 beginnen, doch schon jetzt laufen die Vorbereitungen: Erneut stehen nun Erkundungsbohrungen an. Wegen dieser Arbeiten kommt es auf der viel befahrenen Strecke in den kommenden Wochen zu Verkehrsbehinderungen.