Staugefahr auf den Fildern: Das Echterdinger Ei wird zur Baustelle

Am sogenannten Echterdinger Ei, der Verknüpfung der B 27 und der A 8 auf den Fildern, muss der Fahrbahnbelag erneuert werden. Autofahrer müssen an dem Verkehrsknoten, der formal Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch heißt und zu den verkehrsreichsten in Baden-Württemberg gehört, bis Jahresende mit Einschränkungen rechnen. Immer wieder wird sich die Verkehrsführung dabei ändern.

Umleitung via Flughafen und Messe

Die Autobahngesellschaft des Bundes kündigt eine erste Welle der Arbeiten an, die am Montag, 24. März, beginnt. Dann wird die Abfahrt von der A 8 aus Richtung Karlsruhe kommend auf die B 27 in Richtung Stuttgart gesperrt. Als Umleitung empfiehlt die Autobahngesellschaft Autofahrern auf der A 8 bis zur Anschlussstelle Flughafen zu bleiben. Dort folgen die Fahrzeuge ein kurzes Stück der Landesstraße 1192 und passieren das Messeparkhaus. Von dort geht es wieder auf die A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe, ehe dann auf die B 27 in Richtung Stuttgart gewechselt werden kann.

Zusätzlich ist allerdings auf der dabei zu nutzenden parallel zur A 8 verlaufenden Verbindung in Richtung München in dieser Zeit nur eine der beiden Fahrspuren frei. Die Verbindung von Karlsruhe kommend in Richtung Tübingen bleibt davon unberührt. „Der Durchgangsverkehr auf der A 8 und auf der B 27 ist nicht betroffen“, teilt die Autobahngesellschaft zudem mit. Diese erste Bauphase solle „bis voraussichtlich Ende April“ abgeschlossen sein. Damit fallen die Osterferien im Land in die Bauzeit, die dieses Jahr von Montag, 14. April, bis einschließlich Sonntag, 27. April gehen. Dann ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen mit dem Ziel Flughafen zu rechnen. Und auch der Messekalender der Landesmesse Stuttgart auf den Fildern verzeichnet in dem betreffenden Zeitraum verschiedene Veranstaltungen, zumeist Fachmessen, aber eben auch von Donnerstag bis Sonntag, 24. bis 27. April, die besucherstarken Frühlingsmessen.

Bei der Autobahngesellschaft ist man sich bewusst, an welch heiklem Verkehrspunkt im Straßennetz des Landes die Arbeiten stattfinden. Allerdings sei nun die Zeit für eine „umfassende Asphalterneuerung“ gekommen. Die grundlegende Umgestaltung des Knotens, bei der er auch seine namensgebende Form verloren hat, liegt nun auch schon wieder mehr als 20 Jahre zurück. „Nach dem Umbau in den Jahren 2002 bis 2004 handelt es sich um die erste große Maßnahme am sogenannten Echterdinger Ei, das zu den verkehrsreichsten Knotenpunkten Baden-Württembergs gehört“, heißt es in einer Mitteilung der Gesellschaft. Die nun geplanten Arbeiten erforderten „eine ausgefeilte Baustellen-Koordination, da sie alle Auf- und Abfahrten der A 8 sowie Überleitungen der B 27 an der Anschlussstelle Stuttgart-Degerloch umfasst“.

Digitalisierung soll Bauzeit minimieren

Die Planer versuchen die Einschränkungen zu minimieren, indem man „die Arbeiten in aufeinanderfolgenden Teilschritten“ erledige. Auch 24-Stunden-Schichten an Wochenenden sollen dabei helfen, die Bauzeit möglichst kurz zu halten. Die Bauprozesse würden „digitalisiert, vernetzt und in Echtzeit aufeinander abgestimmt“. Zudem kommt ein Asphalt zum Einsatz, bei dem mehrere Schichten in einem Arbeitsgang eingebaut werden könne. Das Material schont die Bauarbeiter, da es weniger Dämpfe absondere – und der CO2-Ausstoß werde überdies verringert. Es handle sich um eine „innovative Asphalterneuerung“.

Weitere Arbeiten bis Ende des Jahres

An die erste, bis Ende April dauernde Bauphase schließt sich in einem zweiten Schritt eine Baustelle an, für die bis voraussichtlich Mitte Mai der von der Nord-Süd-Straße aus in Richtung Möhringen und Vaihingen kommende Verkehr über eine provisorische Auffahrt auf die Autobahn in Richtung München geleitet werde.

Insgesamt, so prognostiziert die Autobahngesellschaft, werden sich die Arbeiten rund um das Echterdinger Ei bis Ende des Jahres hinziehen. „Während der Maßnahme sind unterschiedliche Fahrbeziehungen betroffen. Die Autobahngesellschaft wird die jeweils notwendigen verkehrlichen Einschränkungen rechtzeitig bekannt geben.“