Bei bestem Frühlingswetter startete am Donnerstag das Stauferspektakel in Göppingen. Tausende Besucher ließen sich die vielen Programmpunkte nicht entgehen. Das Fest findet noch bis einschließlich Sonntag statt. Wir haben die Bilder.

Mittelalterfreunde kommen am langen Wochenende in Göppingen wieder voll auf ihre Kosten. Von Donnerstag bis einschließlich Sonntag begeistern Ritter, Gaukler, Händler und Handwerker beim Stauferspektakel die Besucher.

Und an Fronleichnam strömten laut Veranstalter zwischen neun- und zehntausend Mittelalterbegeisterte zum Stauferpark, um sich bei bestem Frühlingswetter die verschiedenen Programmpunkte zu Gemüte zu führen. So werden den Besuchern Ritterturniere, Mittelaltermarkt, Greifvögel, Bogenschießen, Lagerleben und noch viel mehr geboten. Auch ein Kinderprogramm und mittelalterliche Musik begleiten das Fest, das mittlerweile seine 18. Ausgabe feiert.

Wir waren am Eröffnungstag mit der Kamera vor Ort und zeigen in unserer Bildergalerie die besten Fotos vom Mittelalterspektakel – viel Spaß beim Durchklicken!

Und was ist sonst noch geboten? Am Samstag und Sonntag wartet ein Turnier auf wagemutige Bogenschützen, an den Abenden finden Feuershows und Konzerte statt.

Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre zahlen zehn Euro Eintritt. Für Kinder bis 13 Jahre fallen fünf Euro an, wer jünger als sechs Jahre alt ist, darf kostenlos rein. Wer sich das Ritterturnier anschauen will, muss noch mal acht Euro zusätzlich bezahlen. Das gilt nicht für Kinder unter sechs Jahren.