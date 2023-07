1 Manfred Frenzel freut sich über die Ehrung und die Bank im Garten. Foto: avanti/Ralf Poller

Mehr als vier Jahrzehnte hat Manfred Frenzel in Oberstenfeld als Mediziner engagiert gewirkt. Jetzt trennt er sich von sieben Praxen, die er aufgebaut hat.









Aufhören will Manfred Frenzel auch mit 71 Jahren nicht. Noch nicht. „Wenn ich nur im Haus herumsäße, würde ich meiner Frau auf die Nerven gehen“, sagt der Oberstenfelder Landarzt, der zum 1. Juli nach rund vier Jahrzehnten seine sieben Praxen an seinen Nachfolger Marcus Michna abgegeben hat. Bei ihm wird Frenzel von Oktober an als Angestellter weiterarbeiten, aber deutlich reduziert.