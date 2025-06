Stauferfalknerei Kloster Lorch: Vögel dirigieren wie im Orchester

1 Vater und Sohn teilen die Leidenschaft für Greifvögel. Gemeinsam betreiben Gunter Pelz und sein Sohn Erik die Stauferfalknerei . Foto: Andrea Maier

Gunter und Erik Pelz führen seit 2002 die Stauferfalknerei Kloster Lorch. Vater und Sohn sind fasziniert von den Greifvögeln – und beseelt von der Arbeit mit ihnen.











Will man das Leben eines Menschen in Zeilen fassen, braucht man mindestens ein Buch. Für Gunter Pelz wäre eher eine Buchreihe angemessen. Der heute 73-jährige Gründer der Stauferfalknerei Kloster Lorch antwortet auf die Frage nach seinem Werdegang: „Fragen Sie lieber, was ich nicht gemacht habe, dann sind wir schneller fertig.“ Er studierte Tiermedizin, gab verschiedene Zeitschriften im Bereich Tiere und Natur heraus, züchtete Rassehühner und -Pferde, war Messeveranstalter, bildete Jagdhunde aus… Schon sein Vater lebte eine tiefe Verbundenheit mit Tieren, züchtete Geflügel.​