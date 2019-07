Stauchaos in Stuttgart

1 Bitte warten: In Stuttgart ging am Mittwochmorgen so gut wie nichts mehr. Foto: dpa

Ein Lkw verliert in der Stuttgarter Innenstadt Hunderte Liter einer schmierigen Flüssigkeit – und löst am Mittwochmorgen ein Chaos im Berufsverkehr aus.

Stuttgart - Chaos im morgendlichen Berufsverkehr: Ein Lkw hat auf der B 14 in der Innenstadt mehrere Hundert Liter Schmierstoffe verloren – und damit am Mittwochmorgen insbesondere den Westen Stuttgarts lahm gelegt. Dabei musste der Heslacher Tunnel stadteinwärts gesperrt werden, die Polizei leitete den Verkehr am Schattenring um. Grund für den stundenlangen Infarkt: Die Reinigungsarbeiten erwiesen sich als ziemlich aufwendig.

Der Zwischenfall ereignete sich am Mittwoch gegen 5.20 Uhr im Bereich Hauptstätter und Sophienstraße. Auf der Ladefläche eines Lkw stand ein beschädigter Behälter, aus dem mehrere Hundert Liter einer schmierigen Flüssigkeit flossen und sich auf der zweispurigen Fahrbahn der B 14 großflächig verteilten.

Ist das ein Gefahrstoff oder nicht?

Irgendein Lösungsmittel? Die um 5.27 alarmierte Feuerwehr ging mit dem Fahrer die Ladepapiere durch und stellte fest, „dass es sich nicht um einen Gefahrstoff handelt, sondern um ein Spezialreinigungsmittel der Druckindustrie“, so Feuerwehr-Einsatzleiter Klaus Schneider. Parallel wurden Auffangbehältnisse aufgestellt, Kanaleinläufe kontrolliert, zur Unterstützung forderte Schneider weitere Feuerwehrkräfte nach. Die Polizei veranlasste eine Verkehrssperrung. In der Verkehrsleitzentrale wurde das Störszenario für einen gesperrten Heslacher Tunnel in Gang gesetzt.

Die unbeschädigte Ladung des Lkw wurde ausgeladen und aus dem havarierten Behälter die Restmenge in leere Fässer umgepumpt. Da das ausgetretene Reinigungsmittel eine schmierige Konsistenz hat, wurde in Absprache mit der Polizei eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung angefordert. „Die Spezialmaschine musste aus Herrenberg herbeigeschafft werden“, sagt Polizeisprecher Stephan Widmann.

Die Navis zeigen überall rote Strecken

Die weiträumige Absperrung sorgte im morgendlichen Berufsverkehr für große Verkehrsbeeinträchtigungen. Besonders betroffen war die B 14, auf der sich die Kolonnen zwischen Universität Vaihingen und Birkenkopf im Stuttgarter Westen stauten. Auch auf den Ausweichstrecken ging nichts mehr. „Ich habe drei verschiedene Strecken ausprobiert, um von Botnang zu meinem Büro in der Innenstadt zu kommen“, sagt Bernd Däubler, Jurist aus Stuttgart. „Schließlich bin ich auf Schleichwegen ans Ziel gekommen – in 40 Minuten, für eine Strecke, die ich sonst in 15 Minuten schaffe.“

Die Navigationsgeräte zeigten überall rot markierte Strecken an. Selbst die Karl-Kloß-Straße zwischen Degerloch und dem Stuttgarter Süden wies am Morgen 39 Minuten Verspätung aus – ein Folge der Sperrung des Heslacher Tunnels.