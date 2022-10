Brückenbaustelle an B 27 bremst Autofahrer aus

Staualarm in Stuttgart-Möhringen

Blick auf den B-27-Verkehr, der sich beim SI-Centrum nicht nur stadteinwärts staut.

Filderverkehr im Stau: Auf Höhe des SI-Centrums in Möhringen gibt es seit Dienstag ein Nadelöhr.















Und nach dem verlängerten Feiertagswochenende ist da plötzlich ein Nadelöhr – und es gibt den ganzen Tag über Staus. Autofahrer, die im Süden Stuttgarts auf der Bundesstraße 27 vom Echterdinger Ei stadteinwärts Richtung Möhringen und Degerloch unterwegs waren, sind am Dienstag von einer Baustelle überrascht worden. Und nicht nur sie: Auch in Gegenrichtung stehen die Autofahrer im Stau – am Spätnachmittag reichen die Kolonnen bis zum Degerlocher Albplatz zurück.

Der Grund: Die Fahrbahnen werden auf Höhe des SI-Centrums auf eine Spur verengt – und das Einfädeln wirkt sich bei großen Fahrzeugmengen kolonnenbildend aus. „Bei den Arbeiten handelt es sich um eine Maßnahme der Stuttgarter Straßenbahnen zur Sanierung einer Brückenstütze“, teil Stadtsprecher Martin Thronberens auf Anfrage mit. Damit die Bauarbeiter sich bewegen können, werden auf beiden Seiten jeweils die linken Fahrspuren gesperrt. Dazu wurden am Dienstag Betongleitwände aufgebaut.

Das Nadelöhr wird es noch bis Dezember geben

Bei der Brücke handelt es sich um die Überführung der Stadtbahnlinie U 3 zwischen den Haltestellen Landhaus und SI-Centrum. Welche Schäden am Brückenbauwerk die Sanierungsarbeiten notwendig machen und welcher Aufwand hierzu betrieben werden muss, darüber war bei den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) am Dienstag nichts zu erfahren. Im Baustellenkalender der Stadt Stuttgart ist die einschneidende Maßnahme nicht verzeichnet.

Gleichwohl müssen sich Autofahrer auf eine längere Zeit der Behinderungen einstellen. Denn in stadtauswärtiger Richtung muss gleich zweimal auf eine Fahrspur eingefädelt werden – vor und nach der Anschlussstelle Möhringen. Stadtsprecher Thronberens macht keine Hoffnungen auf ein schnelles Ende: „Die Arbeiten sind bis 16. Dezember geplant“, teilt er mit.

Immer wieder Bauarbeiten rund um die B 27

Der B-27-Verkehr in Möhringen und Degerloch musste auch 2021 mit Einschränkungen durch Baustellen zurechtkommen – etwa auf der Weinsteige oder im Bereich der Löffelstraße. Außerdem wurde die Plieninger Straße vom SI-Centrum bis zur Brücke über die B 27 wegen Straßenbauarbeiten zur Engstelle. Damals nutzte man das „geringere Verkehrsaufkommen“ im Frühjahr.