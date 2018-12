Stau von Bad Cannstatt bis Fellbach B14 nach Unfällen teilweise gesperrt

Von aim 19. Dezember 2018 - 10:47 Uhr

Gleich zweimal hat es am Mittwochmorgen auf der B14 in Richtung Stuttgart gekracht. Insgesamt sieben Autos sind in die Unfälle am Mercedes-Benz-Museum verwickelt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.





Stuttgart - Auf der Bundesstraße 14 in Stuttgart-Bad Cannstatt hat es am Mittwochmorgen gleich zweimal in nur kurzer Zeit gekracht. Insgesamt sind sieben Autos in die Unfälle verwickelt. In Richtung Stadtmitte kommt es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zuerst sollen zwei Autos zwischen der Benzstraße und dem Mercedes-Benz-Museum kollidiert sein, sagte eine Sprecherin der Polizei in Stuttgart. Gegen 9.45 Uhr sollen die Fahrzeuge zusammengestoßen sein. Kurze Zeit später fuhren offenbar zwei weitere Autos auf den Unfall auf. Doch damit nicht genug: Im Stau, der sich nach dem Unfall gebildet hat, sollen drei weitere Autos kollidiert sein. Eine Person hat sich dabei verletzt.

B14 könnte voll gesperrt werden

Die Unfallaufnahme der Kollisionen könnte noch einige Stunden in Anspruch nehmen, meldet die Polizei. Der Verkehr staut sich bereits vom Mercedes-Benz-Museum bis nach Fellbach (Rems-Murr-Kreis). „Derzeit ist nur die linke Spur der Straße gesperrt“, sagt die Sprecherin der Polizei, „es ist jedoch möglich, dass wir die Straße kurzzeitig voll sperren müssen.“ Aus einem der Autos seien Flüssigkeiten ausgelaufen, die beseitigt werden müssen. Wer sich auskennt, sollte die B14 stadteinwärts weitläufig umfahren.