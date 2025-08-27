Stau soll draußen bleiben: Neue Pförtnerampeln vor Leonberg in Betrieb

Wenn im Engelbergtunnel gar nichts mehr geht, quälen sich Autokolonnen durch Leonberg. Damit soll jetzt Schluss sein – durch zwei neue Pförtnerampeln.

Bewohner und Pendler in Leonberg sind leidlich vertraut mit dieser Situation: Steht der Verkehr am Leonberger Dreieck oder im Engelbergtunnel, quälen sich die Blechkolonnen einerseits durch die Leonberger Kernstadt und andererseits im Westen von Ditzingen kommend über Höfingen und Gebersheim bis zur Umgehungsstraße bei Rutesheim. Linderung sollen jetzt neue Pförtnerampeln bringen, die an den Ortseingängen der Teilorte Höfingen und Gebersheim aufgebaut und in Betrieb genommen wurden.

Zum Einsatz kommt die sogenannte Zufluss-Steuerung immer dann, wenn Stau auf den Autobahnen 8 und 81 ist, in dessen Folge der Ausweichverkehr für ein zu hohes Verkehrsaufkommen sorgt. Wird das gemessen, schalten sich die Ampeln ein und lassen in bestimmten Abständen nur eine begrenzte Zahl an Fahrzeugen durch. „Ich bin zuversichtlich, dass die Steuerung ihre Wirkung zeigt“, ist Leonbergs Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) optimistisch.

Sie sorge dafür, dass der Verkehr innerhalb Leonbergs und der betroffenen Teilorte geordnet fließe, weniger Staus entstünden und die Luft sauberer bleibe. „So erhöhen wir die Sicherheit auf unseren Straßen, reduzieren Lärm und Abgase und schaffen mehr Lebensqualität für die Menschen in unserer Stadt“, sagt Cohn.

Das Konzept wurde für Leonberg schon vor einigen Jahren ins Spiel gebracht und schließlich Teil der regionalen Mobilitätsplattform, die der Verband der Region Stuttgart mit vier Landkreisen, zehn Kommunen sowie der Landeshauptstadt realisiert. Deren Herzstück ist ein zentraler Verkehrsrechner, der laufend Daten sammelt und über verschiedene Steuerungsmechanismen der Verkehrsfluss optimiert. Laut Stadtverwaltung Leonberg wurden dafür vier Pilotkorridore entwickelt. Einer davon ist die Strecke von Ditzingen über Höfingen und Gebersheim, die nun umgesetzt wird.