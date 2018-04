Stau in Stuttgart Unwetter löst Ampel-Infarkt in Bad Cannstatt aus

Von Wolf-Dieter Obst 11. April 2018 - 11:25 Uhr

Auf der Fahrt zum Cannstatter Wilhelmsplatz ist wieder mal Geduld gefragt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Es hat ausgerechnet das Herz Cannstatts getroffen – die Ampelanlage am Wilhelmsplatz war seit dem Unwetter am Dienstagabend gestört. Für den morgendlichen Berufsverkehr am Mittwoch kam jede Hilfe zu spät.

Stuttgart - Das Unwetter über Stuttgart am Dienstagabend hat ganze Arbeit geleistet: Die Ampelanlage am Wilhelmsplatz ist offenbar wegen des Gewitters ausgefallen und ließ sich trotz aller Versuche von Notdienst-Technikern zunächst nicht wieder in Betrieb setzen. Für den morgendlichen Berufsverkehr am Mittwoch war das fatal. Der Auto- und Stadtbahnverkehr wurde gelähmt. Auch um 8.30 Uhr gab es bei der Zentrale des Tiefbauamts nur diese Nachricht: „Wie lange die Störung andauert, ist noch nicht abzusehen.“

Dann aber durften alle aufatmen: Um 10.30 Uhr nahm die Ampelanlage wieder ihren Dienst auf. „Es kam drumherum zu erheblichen Verkehrsbehinderungen“, so ein Sprecher der Integrierten Verkehrsleitzentrale. Mit Ampelschaltungen auf den Ausweichstrecken versuchte man die Folgen etwas in Grenzen zu halten.

Blitz und Donner dürften die komplexe Technik aus dem Takt gebracht haben. Am Dienstag um 19.07 Uhr wurde in der Verkehrszentrale der Ampelausfall am Wilhelmsplatz gemeldet. Ein Verkehrsknoten, der auch den Stadtbahnverkehr mit verschiedenen Linien bündelt. Techniker versuchten die Anlage wieder in Gang zu bringen – was gegen 23 Uhr auch zu gelingen schien. „Eine Viertelstunde später war die Anlage aber wieder aus“, so Polizeisprecher Tobias Tomaszewski.

Am Mittwochmorgen mussten sich Spezialisten der Herstellerfirma ans Werk machen. „Auch wenn nur ein Teilknoten funktioniert, dann gilt das nicht auch für das ganze System“, heißt es in der Integrierten Verkehrsleitzentrale. Für Autofahrer galt bis Mittwochvormittag der bekannte Satz: „Bitte umfahren Sie den Bereich weiträumig.“