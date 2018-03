Stau in Kornwestheim Entlaufener Hund hält die Polizei in Atem

Von Robin Straub 27. März 2018 - 15:38 Uhr

Friedlich ist er wieder zur Herrin zurückgekehrt – nachdem alle in Atem gehalten hat. Foto: dpa

Für große Aufregung hat ein entlaufener Hund in Kornwestheim gesorgt: Er sorgt für Chaos im Verkehr, dann greift sogar die Polizei ein – doch es gibt ein recht versöhnliches Happy End.

Kornwestheim - Ein entlaufener Hund sorgte am Montagnachmittag gegen 15 Uhr für ungewöhnliche Bremsmanöver auf der Bundesstraße 27 bei Kornwestheim. Die Hundebesitzerin meldete bereits gegen 13.30 Uhr bei der Polizei, dass sich ihr Hund beim Gassigehen losgerissen und in Richtung Stuttgarter Straße reißaus genommen hatte. In der Folge rannte der Hund mehrfach über die B 27 und sorgte für gefährliche Bremsmanöver der Autofahrer.

Polizei bremst den Verkehr aus wegen des Hundes

Durch die Polizei wurde daher der Verkehr sicherheitshalber heruntergebremst und die Tierrettung alarmiert. Der Mischlingshund verschwand jedoch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte und lief wohlbehalten zu seiner Besitzerin nach Hause. Die konnte ihren Hund wieder froh mit einem Leckerli begrüßen – und der Verkehr rollte auf der B 27 wieder unbehelligt.