1 Am Nadelöhr in Freiberg-Beihingen staut es sich in beiden Richtungen. Foto: Simon Granville

Das Nadelöhr an der Neckarbrücke in Freiberg am Neckar ist chronisch überlastet. Derzeit spitzt sich die Lage zu. Am Horizont tut sich aber zumindest eine Teillösung auf.









Meter um Meter arbeiten sich Autos und Lastwagen voran. Hüben wie drüben an der Brücke über den Altneckar in Freiberg-Beihingen, im Schleichtempo. Der Stau reicht diesmal auf der Landstraße zurück bis ins eineinhalb Kilometer entfernte Pleidelsheim. Eine Viertelstunde braucht’s hier zusätzlich. Und in der Gegenrichtung staut es sich über Hunderte Meter auf der Freiberger Ortsdurchfahrt und am steilen Anstieg zum Bahnhof. Per Reißverschluss werden beide Staus zu einem.