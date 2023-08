10 Sechs Aktivisten der „Letzen Generation“ haben die Vogelsangbrücke in Richtung Esslinger Innenstadt blockiert. Foto: Roberto Bulgrin

Aktivisten der Gruppe Letzte Generation haben sich am Montagnachmittag an einer der Hauptverkehrsstraßen in Esslingen festgeklebt. Sie wollten damit auf Defizite der Klimapolitik aufmerksam machen. Die Aktion sorgte für starke Verkehrsbehinderungen.









Mitglieder der Gruppe Letzte Generation haben am Montag den Verkehr in der Esslinger Innenstadt lahmgelegt. Gegen 16 Uhr blockierten sechs Personen die Vogelsangbrücke in Richtung Innenstadt. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, zeitweise reichte der Rückstau bis auf die B10. Auch Linienbusse waren eingeschränkt.