Auf der A 81 ist es am Dienstag gegen 7.30 Uhr im Engelbergtunnel nach einem Spurwechsel zu einem Unfall gekommen. Die Folge waren Sperrungen von Fahrspuren und kilometerlange Staus in beide Richtungen.

Wie die Polizei berichtet, war ein 29 Jahre alter Lastwagenfahrer aus Richtung Karlsruhe kommend auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Heilbronn unterwegs. Ein 26-Jähriger in seinem VW kam aus Richtung München. Weil in dem Bereich die beiden Fahrbahnen zusammenkommen, befand er sich auf der rechten Spur. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der 26-Jähriger jedoch verbotenerweise rechts an dem Lastwagen vorbei.

Betonleitwand auf Gegenfahrbahn geschoben

Just in dem Moment wollte der Lkw-Fahrer auf die rechte Spur wechseln und übersah den VW. Beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der VW geriet ins Schleudern und krachte links in eine Betonbegrenzung. Die Betonplanke wurde auf die Gegenfahrbahn geschoben, die baustellenbedingt in Richtung Süden führt.

Diese Fahrspur war in der Folge bis etwa 10 Uhr gesperrt. In beide Richtungen bildeten sich mehrere Kilometer lange Staus. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.