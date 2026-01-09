Stau-Hotspot bei Pforzheim: „Entscheidender Meilenstein“ der Riesen-Baustelle auf der A8 rückt näher

2025 kam die wenig frohe Botschaft: Der Ausbau der A-8-Enztalquerung bei Pforzheim verzögert sich bis 2027. Es geht aber auch voran – ein Blick auf den aktuellen Stand.
Wer regelmäßig im Großraum Stuttgart im Auto sitzt, der kennt sie mindestens aus den Staunachrichten oder hat selbst an dieser Stelle schon viel Zeit verloren: die Enztalquerung. Seit rund vier Jahren wird hier, zwischen den Ausfahrten Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd, die Autobahn mit der Nummer 8 von zwei auf drei Fahrspuren je Richtung ausgebaut. Seitdem hat der Streckenabschnitt den Ruf als wohl staureichster Streckenabschnitt auf den baden-württembergischen Autobahnen verfestigt.