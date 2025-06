Stau-Gefahr zum Ferienende: 400 Kilometer Blechschlangen?

Wären wir doch nur früher losgefahren. Dieser Gedanke könnte den einen oder anderen Autofahrer am Wochenende ereilen. In Baden-Württemberg enden die Pfingstferien – und es dürfte voll werden auf vielen Straßen. Der ADAC warnt insbesondere vor vollen Autobahnen in Richtung Norden. Davon wird auch die Region Stuttgart nicht verschont bleiben.

Insbesondere am Sonntagnachmittag, wenn sich Urlauber aus dem Süden mit dem normalen Rückreiseverkehr vom Wochenende mischen, drohen deshalb Staus. In der Region Stuttgart dürften vor allem einige neuralgische Punkte betroffen sein.

Eine der größten Stau-Fallen im Ländle: Die Dauerbaustelle bei Pforzheim. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Auf der A8 bei Pforzheim ist die Verkehrslage wegen der Dauerbaustelle schon an den meisten „normalen“ Tagen angespannt, das dürfte sich am letzten Ferienwochenende noch einmal verschärfen. Ein weiterer Stau-Hotspot, der auch ohne Rückreiseverkehr häufig die Nerven von Autofahrern strapaziert ist das Dreieck Leonberg. Auch im Engelbergtunnel, wo es zuletzt häufiger krachte, wird nach wie vor gebaut. Außerdem befindet sich auf der A81 bei Böblingen/Sindelfingen die Dauerbaustelle.

Laut ADAC gibt es derzeit sonst keine nennenswerten größeren Autobahnbaustellen im Ländle. Eine Übersicht findet sich hier.

Stau zum Ende der Pfingstferien

Zu den besonders belasteten Strecken am letzten Ferienwochenende zählen:

A5 (Basel – Karlsruhe – Heidelberg)

A6 (Nürnberg – Heilbronn – Mannheim)

A7 (Füssen – Ulm – Würzburg)

A8 (München – Stuttgart – Karlsruhe)

A81 (Singen – Stuttgart – Heilbronn)

Großraum Stuttgart insgesamt

Auf den Bundesstraßen in der Region Stuttgart müssen Autofahrer ebenfalls mit Sperrungen und Umleitungen klarkommen. Gebaut wird beispielsweise an der B10 in Zuffenhausen und der B27 in Bietigheim-Bissingen. Auch auf der B14 zwischen Stuttgart und Backnang sind Baustellen angekündigt. Eine Übersicht findet sich hier.

Stau am Ferienende: Wann sollte man fahren?

Der ADAC rät Autofahrerinnen und -fahrern, die zeitlich flexibel sind, demzufolge morgens vor 8 Uhr oder abends nach 18 Uhr loszufahren, um so den größten Staus zu entgehen. Weil es am Wochenende sehr heiß wird, sollte auch an ausreichend Getränke im Auto gedacht werden.

Vergangenes Jahr summierte sich die Staulänge im Land am Ende der Pfingstferien (Sonntag) auf 416 Kilometer.