Stau bei Sozialleistung auf den Fildern: Wohngeldempfänger warten teils mehr als ein Jahr

1 Die Bearbeitung der Anträge ist komplex und aufwendig, und das Personal ist knapp. Foto: dpa/Robert Michael

Die Stadt Filderstadt ertrinkt in einer Flut von Wohngeldanträgen. Das zuständige Fachamt versucht mit etlichen Maßnahmen, die Bearbeitung zu beschleunigen. Das Problem trifft auch andere Kommunen.











Link kopiert



16 Monate. So lang hat es zuletzt schlimmstenfalls in Filderstadt gedauert, bis im Amt für Integration, Migration und Soziales ein Antrag auf Wohngeld von der Stellung bis zum Bescheid bearbeitet wurde. Wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht, ist das Team vollkommen überlastet. Das liegt vor allem an einer Neuerung, die zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist. Mit dem „Wohngeld Plus“ hat der Bund eine umfassende Wohngeldreform auf den Weg gebracht. Seither erhalten erheblich mehr Haushalte Wohngeld, zudem hat sich der Betrag deutlich erhöht.