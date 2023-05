Wer sich müde ans Steuer setzt, geht ein hohes Risiko ein: Das hat sich am Freitagnachmittag einmal mehr bei einem Unfall auf der A 81 gezeigt. Laut einer Mitteilung der Polizei war ein 34-Jähriger wohl kurzzeitig eingeschlafen, woraufhin sein Opel Meriva nahe der Anschlussstelle Mundelsheim von der Fahrbahn abkam.

Das Auto bleibt auf dem Dach liegen

Der Opel-Fahrer war gegen 13.30 Uhr auf der A 81 in Richtung Würzburg unterwegs, als ihn ein Sekundenschlaf ereilte. Der Opel geriet daraufhin ins Schleudern und landete in einem Graben am rechten Fahrbahnrand, wodurch sich das Auto überschlug und schlussendlich auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von 8000 Euro.

Zwar musste die Autobahn nicht gesperrt werden, dennoch hatte sich im Anschluss ein etwa drei Kilometer langer Stau gebildet.