Beatriz A.M. aus NRW vermisst 16-Jährige könnte sich im Raum Stuttgart aufhalten

Die Polizei sucht mit einem Foto nach der 16 Jahre alten Beatriz A.M. aus Brüggen in Nordrhein-Westfalen. Die 16-Jährige könnte sich im Raum Stuttgart aufhalten. Das Foto befindet sich in unserer Bildergalerie.