Stau auf der A 81 bei Ludwigsburg-Süd: Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen – mehrere Verletzte

5 Die vier Autos mussten abgeschleppt werden, der Sattelzug konnte seine Fahrt fortsetzen. Foto: KS-Images.de//Andreas Rometsch

Eine 42-Jährige hat am Freitagmorgen auf der A 81 ein Stauende zu spät erkannt. Sie fuhr einer 18-Jährigen auf und setzte damit eine Kettenreaktion in Gang. Auch ein vorbeifahrender Sattelzug wurde in den Unfall verwickelt.











Nachdem ein Unfall bei Möglingen am Donnerstagmorgen für Stau auf der A 81 gesorgte hatte, standen auch am Freitag wieder die Räder still – diesmal jedoch in Fahrtrichtung Heilbronn. Wie die Polizei mitteilt, war es gegen 7.30 Uhr zu einem Unfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen.