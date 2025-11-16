Stau auf A8: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen – A8 bei Pforzheim gesperrt

1 Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn 8 bei Pforzheim-Nord (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Ein Überholmanöver endet auf der A8 bei Pforzheim in einem Unfall: Zwei Menschen werden leicht verletzt, hoher Sachschaden und ein langer Stau sind die Folge.











Link kopiert



Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind auf der Autobahn 8 bei Pforzheim-Nord zwei Menschen leicht verletzt worden. Beim Versuch zu überholen, sei ein 31-Jähriger auf nasser Fahrbahn mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke geprallt, wie die Polizei mitteilte. Ein nachfolgendes Auto konnte demnach nicht mehr ausweichen und stieß mit einem weiteren Fahrzeug zusammen.