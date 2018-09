Stau auf A8 bei Stuttgart-Möhringen Tanklaster kippt an der Anschlussstelle um

Von red 17. September 2018 - 14:44 Uhr

Auf der A8 droht ein Stau (Symbolfoto). Foto: dpa

Ein Tanklaster ist auf der A8 umgekippt, als er von der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen auf die Autobahn in Richtung Karlsruhe auffahren wollte. Für die Bergung wird die Unfallstelle vollständig gesperrt.

Stuttgart - Am Montagmittag ist ein Tanklaster umgekippt, als er von der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen auf die Autobahn 8 in Richtung Karlsruhe auffahren wollte. Wie die Polizei berichtet, muss die Unfallstelle im Laufe des Nachmittags für die Bergungsarbeiten vollständig gesperrt werden. Es könnte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.

Lastwagen schlittert über Fahrbahn

„Der Lastwagen ist vermutlich zu schnell unterwegs gewesen“, berichtet die Polizei in Ludwigsburg, „deshalb ist er in der Kurve umgekippt und über die gesamte Fahrbahn geschlittert, bis er an der Leitplanke liegen geblieben ist.“ Der Lkw habe kein Gefahrgut geladen.

Im Moment wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Für die Bergungsarbeiten müsse jedoch die gesamte Fahrbahn gesperrt werden, kündigt die Polizei an. Zunächst werde die Flüssigladung umgepumpt, dann werde der Lastwagen mit Hilfe eines Krans wieder aufgestellt. Wann die Bergungsarbeiten beginnen und wann die Fahrbahn gesperrt wird, sei derzeit nicht bekannt. Es könne jedoch zu starken Verkehrsbehinderungen kommen.

So sieht der Verkehr an der Unfallstelle im Moment aus