Stau am Engelbergtunnel bei Leonberg: Lkw-Panne und Auffahrunfall

1 Lkw im Engelbergtunnel (Symbolbild) Foto: Marius Venturini

Am Dienstagmorgen war für Autofahrer auf der Autobahn Geduld gefragt: Im Engelbergtunnel hatte zuerst ein Lkw eine Panne, dann gab es auch noch einen Auffahrunfall.











Zu einem längeren Stau ist es am Dienstagvormittag am Engelbergtunnel gekommen. Wie Polizeipressesprecherin Yvonne Schächtele auf Nachfrage mitteilt, habe zunächst um kurz nach 9 Uhr morgens ein Lastwagen eine Panne gehabt. Der Lkw sei in der Weströhre in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen, als sich der Anhänger vom Zugfahrzeug gelöst habe. Zwar seien zwei von drei Spuren, die in der Weströhre in Richtung Kreuz Stuttgart führen, weiterhin befahrbar gewesen – der Verkehr staute sich dennoch zwischenzeitlich bis zur Anschlussstelle Zuffenhausen. Eine Vollsperrung des Tunnels sei laut Schächtele jedoch nicht notwendig gewesen.