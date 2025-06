Stattdessen wurde es Leonardo DiCaprio: Habs nicht verstanden: Will Smith lehnte Inception-Hauptrolle ab

1 Beinahe wäre Will Smith (l.) anstelle von Leonardo DiCaprio in "Inception" in Träume eingedrungen. Foto: Warner Bros. / ddp/UPI

Trotz einer beachtlichen Karriere braucht Will Smith mitunter noch Nachhilfe bei der Rollenauswahl. Nun gesteht der Star, dass er einst aus einem simplen Grund die Hauptrolle im Sci-Fi-Blockbuster "Inception" an Leonardo DiCaprio abgetreten hat.











Ob sich Will Smith (56) hin und wieder gerne selbst ohrfeigen würde? Im Laufe seiner langen Karriere hat der Hollywoodstar zwar schon in zahlreichen erfolgreichen Filmen mitgewirkt. Beinahe ebenso häufig scheinen ihm aber auch schon prestigeträchtige Projekte durch die Lappen gegangen zu sein. In einem neuen Radio-Interview enthüllte Smith nun, dass er eigentlich die Hauptrolle in Christopher Nolans (54) Sci-Fi-Meilenstein "Inception" spielen sollte - und der Part aus einem simplen Grund stattdessen an Leonardo DiCaprio (50) ging.