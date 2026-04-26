Wenn jemand eine Reise tut, muss er notgedrungen auch mal austreten. Auf längeren Fahrten könnte künftig vielleicht eine patentierte Toilette in einem normalen Pkw zum Einsatz kommen.

Kuriose Neuigkeiten aus China: Ein Autohersteller hat sich einen Toilettensitz in einem herkömmlichen Pkw patentieren lassen. Damit könnte sich auf längeren Reisen künftig womöglich der Gang zu zwielichtigen Toilettenhäuschen oder dem oft teuren Sanitärbereich von Raststätten vermeiden lassen. Und auch ein Stau müsste dann diesbezüglich nicht mehr unbedingt Stress auslösen. Ob das Autoklo in Serie geht, ist aber noch fraglich.

Dem chinesischen Automobilhersteller Seres wurde kürzlich ein Patent für eine sogenannte "Fahrzeugtoilette", die unter dem Autositz verschwindet, erteilt. Das berichtet unter anderem die britische "BBC". Laut Patentanmeldung soll die Funktion "den Toilettenbedürfnissen der Nutzer auf langen Reisen, beim Camping oder während des Aufenthalts im Auto gerecht werden".

Nutzbar auch per Sprachbefehl

Der in Chongqing ansässige Hersteller hat bislang noch keine Modelle mit "Fahrzeugtoilette" angekündigt. Auch ist bislang unklar, ob es das Autoklo tatsächlich jemals in dieser Form geben wird. Laut der Patentanmeldung ist die Toilette unter dem Autositz verbaut und wird bei Bedarf über Schienen hervorgeschoben. Dies kann laut des Berichts entweder per Knopfdruck oder auch über einen Sprachbefehl geschehen.

Verbaut werden soll demnach auch ein Belüftungssystem mit Abluftrohr, über das unangenehme Gerüche nach außen geleitet werden. Die Notdurft landet in einem Behälter und wird über ein Heizelement verdampft beziehungsweise getrocknet. Der Behälter muss per Hand geleert werden.

Das auf E-Autos spezialisierte Unternehmen ist weder das einzige noch das erste, das offenbar über einen solchen Schritt nachdenkt. Berichten zufolge setzt der Konkurrent Polestones/Rox bei einem Modell etwa auf die Mittelkonsole und Einwegbeutel als Notalternative für das stille Örtchen.

Schon in den 1950er-Jahren habe es zudem eine einzelne spezielle Version des Rolls-Royce Silver Wraith mit integrierter Toilette gegeben. Fraglich bleibt aber vor allem, ob überhaupt viele Autofahrerinnen und -fahrer eine solche Möglichkeit in Anspruch nehmen würden. Dann vielleicht doch lieber das Wohnmobil...