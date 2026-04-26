Wenn jemand eine Reise tut, muss er notgedrungen auch mal austreten. Auf längeren Fahrten könnte künftig vielleicht eine patentierte Toilette in einem normalen Pkw zum Einsatz kommen.
Kuriose Neuigkeiten aus China: Ein Autohersteller hat sich einen Toilettensitz in einem herkömmlichen Pkw patentieren lassen. Damit könnte sich auf längeren Reisen künftig womöglich der Gang zu zwielichtigen Toilettenhäuschen oder dem oft teuren Sanitärbereich von Raststätten vermeiden lassen. Und auch ein Stau müsste dann diesbezüglich nicht mehr unbedingt Stress auslösen. Ob das Autoklo in Serie geht, ist aber noch fraglich.