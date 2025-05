Statt Kindergeburtstag: So lief Prinz Harrys Auftritt beim Diana-Award

Trotz der Nachwehen seines emotionalen BBC-Interviews trat Prinz Harry am Geburtstag seines Sohnes in Las Vegas öffentlich auf. Dort würdigte er junge Menschen für ihre mentale Gesundheitskompetenz und startete eine neue Jugendinitiative im Namen seiner verstorbenen Mutter.

Nur wenige Tage nach seinem aufsehenerregenden "BBC"-Interview, in dem er über seine Sorgen um König Charles' (76) Gesundheit sprach, zeigte sich Prinz Harry (40) wieder in der Öffentlichkeit. Der Herzog von Sussex hielt am 6. Mai eine Rede in Las Vegas, wo er eine neue Jugendinitiative des Diana-Awards vorstellte.

Damit war Harry ausgerechnet am Geburtstag seines Sohnes Archie (6) nicht bei seiner Familie in Kalifornien, sondern präsentierte die "Pledge To Invest"-Initiative, die Führungsqualitäten junger Menschen fördern und unterstützende Unternehmen gewinnen will.

Lesen Sie auch

Prinz Harry lobt moderne Jugend

"Durch den Diana-Award hatte ich das Privileg, junge Menschen kennenzulernen, die Widrigkeiten in Handlungen umgewandelt haben", sagte Harry laut "Mail Online". "Das ist nicht nur inspirierend - es ist ein ungenutztes Potenzial, das wir uns nicht leisten können zu übersehen." Der 40-Jährige betonte besonders eine Fähigkeit der jüngeren Generation: "Sie bringen emotionale Intelligenz, soziales Bewusstsein und eine Ehrlichkeit über psychische Gesundheit mit, die frühere Generationen kaum ausdrücken konnten."

In Las Vegas führte Harry außerdem Gespräche mit der Diana-Award-Geschäftsführerin Tessy Ojo sowie mit zwei Preisträgern des Legacy-Award: Sikander "Sonny" Khan aus Michigan und Christina Williams aus Jamaika. Gemeinsam diskutierten sie, wie Unternehmen besser in die Jugend investieren können. An die jungen Preisträger gerichtet erklärte Harry: "Wir leben jetzt in einer Ära, in der wir nach mehr Unternehmen suchen, die dem Gemeinwohl dienen - der Mehrheit, nicht der Minderheit. Jeder junge Mensch hat Potenzial."

Nachwehen seines "BBC"-Interviews und überschatteter Kindergeburtstag

Seine lobenden Worte für die Offenheit junger Menschen beim Thema mentale Gesundheit fallen nur wenige Tage nach seinem eigenen emotionalen Auftritt im "BBC"-Interview, in dem er seine Sorgen um die Gesundheit seines Vaters, König Charles III., sowie seine Hoffnung auf Versöhnung mit seiner Familie zum Ausdruck brachte. Nach seiner verlorenen Klage über seinen Sicherheitsschutz in Großbritannien hatte Harry gesagt: "Das ist im Kern ein Familienstreit." Über den krebskranken König sagte er: "Ich weiß nicht, wie viel Zeit meinem Vater noch bleibt. Er spricht nicht mit mir wegen dieser Sicherheitsangelegenheit, aber es wäre schön, sich zu versöhnen."

Die Veranstaltung fiel auf den sechsten Geburtstag von Prinz Archie und den zweiten Jahrestag der Krönung von König Charles III. Während Harry in Las Vegas weilte, veröffentlichte seine Frau Meghan ein neues Foto ihres Sohnes auf Instagram und brachte zudem die fünfte Folge ihres Podcasts "Confessions of a Female Founder" heraus.