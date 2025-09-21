Nach einer turbulenten Woche herrscht jetzt Klarheit über die künftige Moderation des NDR-Magazins "Klar". Die ehemalige "Bild"-Chefredakteurin Tanit Koch übernimmt von Julia Ruhs.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) bekannt gegeben, dass die Journalistin Julia Ruhs (31) nicht mehr für den NDR das gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) produzierte Magazin "Klar" moderieren wird. Jetzt steht auch Ruhs' Nachfolgerin fest. Die ehemalige Chefredakteurin der "Bild"-Zeitung Tanit Koch (48) übernimmt den Posten. Sie werde "moderieren und auch redaktionell an dem Format mitarbeiten", heißt es in einer Mitteilung der Landesrundfunkanstalt.

Tanit Koch freut sich auf Moderation im Wechsel mit Julia Ruhs Ziel des Formats "Klar", das in diesem Jahr zunächst mit drei Pilotepisoden gestartet war, sei es, in Zukunft "Streitfragen" aufzugreifen, "die in der Mitte der Gesellschaft kontrovers diskutiert werden", heißt es weiter vonseiten des NDR. Ab 2026 sollen neue Episoden erscheinen. Die Folgenanzahl wird erhöht. Verantwortet und produziert werden die einzelnen Ausgaben "abwechselnd vom Norddeutschen und Bayerischen Rundfunk". Julia Ruhs moderiert weiter für den BR.

"Die Gelegenheit, das Format 'Klar' im Wechsel mit Julia Ruhs zu präsentieren, freut mich sehr. Ich sehe es als Chance, mit meiner Perspektive von außen zur Meinungsvielfalt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk beizutragen", wird Tanit Koch in der Mitteilung zitiert.

Ehemalige Chefredakteurin der "Bild"-Zeitung

NDR und BR hätten für die Fortführung von "Klar" nun "feste Strukturen" geschaffen, sagte die stellvertretende NDR-Programmdirektorin und Hauptabteilungsleiterin des Programmbereichs Gesellschaft, Juliane von Schwerin.

Mit Tanit Koch habe man "eine versierte Journalistin und meinungsstarke Moderatorin" engagiert, die "vielfältige Erfahrungen und Perspektiven" mitbringt und das Profil des Formats stärkt.

Koch war von Januar 2016 bis Anfang 2018 Chefredakteurin der Printausgabe der "Bild"-Zeitung. Da sie mit ihrem damaligen Chef Julian Reichelt (45) nach eigener Aussage nicht harmonierte, verließt sie die Redaktion und den Axel Springer Verlag. Danach war sie als Geschäftsführerin des Nachrichtensenders n-tv tätig sowie als Chefredakteurin der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland. Während des Bundestagswahlkampfes 2021 leitete sie die Wahlkampfkommunikation für den CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet (64).