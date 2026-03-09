Statt Glastonbury-Programm: Tribute-Konzert für David Bowie geplant

Zehn Jahre nach seinem Tod wird David Bowie mit einem riesigen Tribute-Konzert in der Londoner O2-Arena geehrt. Die Show-Übertragung soll bei der BBC auch die Lücke füllen, die durch die Pause des Glastonbury Festivals entsteht.

Es ist ein Sommer ohne Glastonbury - und die BBC hat offenbar schon eine Antwort darauf. Wie der "Daily Mirror" berichtet, soll im Juli ein gigantisches Tribute-Konzert für David Bowie (1947-2016) in der Londoner O2-Arena stattfinden. Den Bericht zufolge plant die BBC, die Show weltweit zu übertragen.

Das Timing ist kein Zufall: Glastonbury findet in diesem Jahr nicht statt. Das legendäre Festival macht alle paar Jahre eine Pause, damit sich das Gelände auf der Worthy Farm in Somerset erholen kann. Ein Insider sagte dem "Mirror" über das Konzert in Erinnerung an Bowie: "Sie sehen das als das Herzstück ihrer Sommerpläne für ein Jahr ohne Glastonbury. Sie setzen alles daran." Bowie selbst hat auf der Pyramid Stage von Glastonbury Geschichte geschrieben. Im Jahr 2000 war er Headliner des Festivals und lieferte einen ikonischen Auftritt.

Größten Stars der Welt auf einer Bühne

Auf der Bühne der O2-Arena sollen laut den Berichten "die größten jungen Künstler der Welt" auftreten - begleitet von einer All-Star-Band und dem Royal Philharmonic Orchestra. Namen sind bislang nicht bestätigt, die Buchungen laufen noch. Als potenzielle Kandidaten gelten Musiker, die Bowie öffentlich als entscheidende Inspiration benannt haben: Harry Styles, Yungblud oder Lady Gaga, die ihn zu ihren größten Vorbildern zählt.

Die Veranstalter hätten eine klare Botschaft, heißt es weiter: Das Konzert solle als Dankeschön an Bowie verstanden werden - und zugleich als Feier seines anhaltenden Einflusses auf die Musikwelt von heute. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt wohltätigen Zwecken zugute: dem Teenage Cancer Trust sowie der Musiktherapie-Organisation Nordoff and Robbins, die kreative Therapieangebote für Menschen mit Erkrankungen, Behinderungen oder Traumata bereitstellt.

Am 10. Januar jährte sich der Todestag von David Bowie zum zehnten Mal. Der britische Musiker starb im Alter von 69 Jahren an den Folgen eines Leberkrebsleidens.