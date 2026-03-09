Statt Glastonbury-Programm: Tribute-Konzert für David Bowie geplant

Zehn Jahre nach seinem Tod wird David Bowie mit einem riesigen Tribute-Konzert in der Londoner O2-Arena geehrt. Die Show-Übertragung soll bei der BBC auch die Lücke füllen, die durch die Pause des Glastonbury Festivals entsteht.
Es ist ein Sommer ohne Glastonbury - und die BBC hat offenbar schon eine Antwort darauf. Wie der "Daily Mirror" berichtet, soll im Juli ein gigantisches Tribute-Konzert für David Bowie (1947-2016) in der Londoner O2-Arena stattfinden. Den Bericht zufolge plant die BBC, die Show weltweit zu übertragen.