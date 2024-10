1 Ein Gut rettet 200 Tauben aus Limburg. (Archivfoto) Foto: Boris Roessler/dpa

Die geplante Tötung der Stadttauben in Limburg ist weiter ein Thema. Tierschützer retten nun einige der Tiere.











Limburg/Eslarn - Seit Monaten schwelt die Diskussion um die Tötung von Tauben in der Stadt Limburg - nun werden 200 der Tiere gerettet. "Die Tierretter von Gut Aiderbichl werden die Tauben in Limburg abholen und in die Oberpfalz transportieren", erklärte Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer von Gut Aiderbichl, eine Tierschutzgemeinschaft mit Sitz in Österreich.