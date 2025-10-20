Bei der Abschlussgala des London Film Festival zeigte Emma Corrin einmal mehr einen eigenwilligen Modestil. Der "The Crown"-Star erschien in einer auffälligen Blumenschürze zur Premiere des Films "100 Nights of Hero".

Emma Corrin (29) verwandelte den roten Teppich der Royal Festival Hall am Sonntagabend in eine Modenschau der besonderen Art. Zur Abschlussgala des 69. BFI London Film Festival erschien der Schauspielstar in einem Outfit, das so schnell niemand vergessen wird: eine blumige Schürze über einer weißen ärmellosen Bluse und einer eleganten grauen Bundfaltenhose.

Laut der britischen "Daily Mail" strahlte Corrin bei dem Auftritt beste Laune aus und winkte den zahlreichen Fans zu, die sich entlang des roten Teppichs versammelt hatten. Der "The Crown"-Star, der die Pronomen they/them verwendet, kombinierte den unkonventionellen Look mit braunen Wildleder-Pumps von Miu Miu und dezenten silbernen Kreolen. Das Styling bewies einmal mehr Corrins Gespür für Mode jenseits klassischer Konventionen. Bei der Premiere von "100 Nights of Hero", dem neuen Film mit Corrin in einer der Hauptrollen, stahl der Star damit allen anderen die Show.

Prominente Gäste in spektakulären Roben

Doch Corrin war nicht der einzige Star, der an diesem Abend für Aufsehen sorgte. Felicity Jones (42) zog in einer bodenlangen weißen Mesh-Robe ebenfalls alle Blicke auf sich. Das trägerlose Kleid der "Die Entdeckung der Unendlichkeit"-Darstellerin bestach durch funkelnde Details.

Besonders gewagt präsentierte sich Safia Oakley-Green. Die 24-Jährige entschied sich für einen schwarzen Spitzen-Body aus Mesh-Material, den sie ohne BH trug. Dazu kombinierte sie eine schwarze Hose mit Rüschen und großzügigen Schlitzen an der Vorderseite. Olivia D'Lima (32) setzte hingegen auf Eleganz in einem marineblauen Glitzer-Kleid mit stylischem Rundhalsausschnitt und raffinierten Cut-outs.

Co-Stars und weitere Highlights

Später am Abend gesellte sich Co-Star Maika Monroe (32) zu Corrin. Monroe wagte sich in einem tief ausgeschnittenen, nudefarbenen Kleid auf den roten Teppich. Das bodenlange Ensemble mit großer Schleife an der Front trug die Schauspielerin ohne BH - und riskierte dabei beinahe einen Fashion-Fail, als sie sich über die Absperrung beugte, um Autogramme für Fans zu signieren.

Auch Sänger Olly Alexander (35) zeigte sich von seiner stilvollen Seite. Er kombinierte eine marineblaue Bouclé-Jacke mit schwarzer Hose und weißem T-Shirt. Der Musiker nahm sich Zeit für Fotos und plauderte ausgiebig mit wartenden Fans, bevor er Autogramme verteilte. Eden Taylor-Draper (27) erschien in einem blauen Satin-Maxirock, den sie mit einem schwarzen Top und Blazer kombinierte. Ihre blonden Locken und silbernen Accessoires rundeten den Look perfekt ab.