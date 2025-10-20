Bei der Abschlussgala des London Film Festival zeigte Emma Corrin einmal mehr einen eigenwilligen Modestil. Der "The Crown"-Star erschien in einer auffälligen Blumenschürze zur Premiere des Films "100 Nights of Hero".
Emma Corrin (29) verwandelte den roten Teppich der Royal Festival Hall am Sonntagabend in eine Modenschau der besonderen Art. Zur Abschlussgala des 69. BFI London Film Festival erschien der Schauspielstar in einem Outfit, das so schnell niemand vergessen wird: eine blumige Schürze über einer weißen ärmellosen Bluse und einer eleganten grauen Bundfaltenhose.