Statistisches Bundesamt: Zahl der Verkehrstoten steigt 2025 wohl leicht an

1 Die Grundlage sind bereits vorliegende Daten für den Zeitraum Januar bis September. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

In diesem Jahr steigt die Zahl der Verkehrstoten voraussichtlich leicht im Vergleich zu 2024. Das schätzte das Statistische Bundesamt auf Grundlage von Daten für Januar bis September.











In diesem Jahr steigt die Zahl der Verkehrstoten voraussichtlich leicht im Vergleich zu 2024. Das schätzte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag auf Grundlage von bereits vorliegenden Daten für den Zeitraum Januar bis September. Demnach wird es 2025 voraussichtlich etwa 2810 Verkehrstote geben - im vergangenen Jahr waren es 2770.