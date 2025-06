Zahl der Schutzsuchenden in Deutschland steigt auf 3,3 Millionen

1 Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, ist die Zahl der registrierten Schutzsuchenden gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozent gestiegen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Steinach/IMAGO/Sascha Steinach

Die Zahl der Schutzsuchenden in Deutschland erreicht 2024 einen neuen Höchststand von 3,3 Millionen. Wer sind sie und woher kommen sie?











Rund 3,3 Millionen Menschen waren zum Jahresende 2024 als Schutzsuchende im Ausländerzentralregister erfasst. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, stieg die Zahl der registrierten Schutzsuchenden in Deutschland gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozent.