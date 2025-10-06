Statistisches Bundesamt: Knapp 951.000 offene Verfahren bei Staatsanwaltschaften

Bei den Staatsanwaltschaften in Deutschland steigt der Bestand an unerledigten Verfahren weiter. Bei den Fällen, die abgearbeitet werden konnten, stechen einige Entwicklungen heraus.
Wiesbaden - Die Zahl der offenen Verfahren bei den Staatsanwaltschaften in Deutschland ist auf einen Höchststand gestiegen. Der Bestand wuchs nach Angaben des Statistischen Bundesamts zum Jahresende 2024 um drei Prozent auf 950.900 an. "Das war der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2014", heißt es in der Mitteilung.