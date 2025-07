Statistische Landesamt: Zuwanderung nach Baden-Württemberg 2024 deutlich gesunken

1 Innerhalb Baden-Württembergs zogen im vergangenen Jahr rechnerisch etwa eine von 23 Personen in eine andere Gemeinde. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Die Zuwanderung nach Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Das teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mit.











Die Zuwanderung nach Baden-Württemberg ist 2024 deutlich zurückgegangen. Insgesamt zogen im vergangenen Jahr 353.100 Menschen in den Südwesten, während 315.400 das Land verließen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Der Saldo betrug damit rund 37.700 Personen - deutlich weniger als in den beiden Vorjahren, als das Land bis zu 178.200 zusätzliche Einwohner (2022) verzeichnete.