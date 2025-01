Statistische Auswertung: Verband warnt: Viele Jugendliche von Armut bedroht

2 40 Prozent der untergebrachten Wohnungslosen waren 2024 jünger als 25 Jahre. (Symbolbild) Foto: Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn

Eine eigene Wohnung, ein eigenes Auto? Für viele junge Menschen in Deutschland ist das undenkbar. Experten warnen: Bei Jugendarmut geht es nicht nur um finanzielle Nachteile.











Düsseldorf - Armut nimmt jungen Menschen Chancen - und betrifft jeden vierten jungen Erwachsenen in Deutschland. Das geht aus dem "Monitor Jugendarmut in Deutschland" hervor, den die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) in Düsseldorf vorstellte. In der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen lag die sogenannte Armutsgefährdungsquote demnach 2023 bei 25 Prozent. Bei den unter 18-Jährigen betrug sie rund 21 Prozent.