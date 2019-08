VfB Stuttgart bei Erzgebirge Aue Der nächste Stuttgarter Gegner im Porträt

Das zweite Auswärtsspiel des VfB Stuttgart in der zweiten Liga steht an – an diesem Freitag muss das Team von Trainer Tim Walter beim FC Erzgebirge Aue antreten. Was erwartet den VfB in Sachsen? Ein Überblick.