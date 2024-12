Statement von DTB und STB: Erste personelle Konsequenzen nach massiven Vorwürfen im Turnen

1 Das Kunstturnen – hier ein Bild von den Olympischen Spielen in Paris – steht seit einigen Tagen in Deutschland massiv in der Kritik. Foto: IMAGO/Vitalii Kliuiev/IMAGO/VITALII KLIUIEV

Der Deutsche und der Schwäbische Turnerbund haben am Silvestertag noch einmal auf die massiven Vorwürfe von Sportlerinnen reagiert. Demnach haben die Schilderungen bereits personelle Konsequenzen.











Am Montagabend haben Vertreter des Deutschen und des Schwäbischen Turnerbundes (DTB und STB) noch einmal intensiv über die Vorgänge der vergangenen Tage diskutiert. Zahlreiche ehemalige und noch aktive Turnerinnen haben in teils schockierenden Social-Media-Statements Missstände im Trainings- und Wettkampfbetrieb rund um das Kunstturnforum in Stuttgart angeprangert. Dabei geht es um Drohungen, Turnen unter Schmerzen und mit Verletzungen, psychischem Druck und Essstörungen, die ignoriert worden sind.