Was sich in den vergangenen Monaten immer stärker abgezeichnet hatte, scheint nun konkret geworden zu sein: Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit wird sich zeitnah einer Lungentransplantation unterziehen müssen.
Der Gesundheitszustand der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat sich inzwischen derartig verschlechtert, dass konkrete Vorbereitungen für eine Lungentransplantation eingeleitet worden sind. Das gab der Palast laut übereinstimmenden Medienberichten in einer Pressemitteilung bekannt.