Statement vom Kardiologen: Er wurde 67 Jahre alt: Todesursache von Michael Madsen steht fest

Hollywoodstar Michael Madsen (1957-2025) ist an Herzversagen gestorben. Das gab sein persönlicher Kardiologe laut "NBCLA" nun bekannt. Der Arzt erklärte demnach, dass daneben eine Herzkrankheit und Alkoholabhängigkeit als zusätzliche Faktoren gelten, die zum Tod des 67-Jährigen beigetragen haben.

Es wird keine Autopsie geben

Der Schauspieler war am vergangenen Donnerstag in seinem Haus in Malibu leblos aufgefunden und vor Ort für tot erklärt worden. Als wahrscheinliche Todesursache galt da schon laut seiner Publizistin Liz Rodriguez ein Herzstillstand.

Es wird dem Bericht zufolge keine Autopsie geben, da der Kardiologe, der Michael Madsen behandelte, den Totenschein unterschrieben hat. Die Polizei betrachte den Fall als abgeschlossen, da es keine Hinweise auf Fremdeinwirken gebe.

Quentin Tarantino machte ihn berühmt

Michael Madsen war einer der bekanntesten Charakterdarsteller Hollywoods. Er verkörperte besonders in den Filmen von Kultregisseur Quentin Tarantino (62) abgedrehte Gangster-Figuren, beginnend mit "Reservoir Dogs". In den 1990er Jahren war Madsen außerdem in so unterschiedlichen Werken wie "Free Willy", "Thelma & Louise", dem Sci-Fi-Film "Species" oder "Donnie Brasco" zu sehen. Für Tarantino stand er außerdem in "Kill Bill 1 und 2", "The Hateful Eight" und zuletzt "Once Upon a Time... in Hollywood" vor der Kamera.

Der Schauspieler, der lange mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, soll kurz vor seinem Tod trocken gewesen sein. Das berichteten zuletzt namentlich nicht genannte Insider dem Promi-Portal "TMZ". Er habe "konsequente und tapfere Anstrengungen, sein Leben zu ändern", unternommen. Michael Madsens Alkoholprobleme waren zuvor nie ein Geheimnis. So wurde er 2012 wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu Treffen der Anonymen Alkoholiker verdonnert. 2019 musste er wegen eines ähnlichen Delikts vier Tage in Haft.