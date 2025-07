Überraschende Wendung für Ava-Max-Fans: Die Sängerin hat ihre "Don't Click Play"-Tour komplett abgesagt. In einem Statement verrät die "Sweet But Psycho"-Interpretin den Grund.

Pop-Sängerin Ava Max (31) hat eine drastische Entscheidung getroffen: Nur zwei Wochen nach der Ankündigung ihrer "Don't Click Play"-Tour streicht sie sämtliche geplanten Konzerte in Nordamerika, Großbritannien und Europa. Die Begründung der US-amerikanischen Künstlerin überrascht dabei ebenso wie der Zeitpunkt der Absage.

Ava Max: "Das Warten wird sich lohnen"

In einer Instagram-Story wandte sich Max direkt an ihre enttäuschten Fans und erklärte den schwerwiegenden Entschluss. "Die Tour zu verschieben ist die schwierigste Entscheidung, die ich jemals treffen musste", schrieb die Künstlerin, die mit Hits wie "Sweet but Psycho" international bekannt wurde. Der Grund für die Absage liegt laut Max an den noch nicht ausreichenden Standards ihrer geplanten Shows.

"Wenn ich für euch auftrete, muss es einem Standard entsprechen, mit dem ich zufrieden bin - und der ist einfach noch nicht erreicht", erklärte die 31-Jährige ihren Fans gegenüber. Wie "NME" berichtet, sollte die Tournee ursprünglich bereits am 3. September in Los Angeles beginnen und anschließend durch Nordamerika führen, bevor im Oktober und November 15 Shows in Großbritannien und Europa geplant waren, darunter Auftritte am 29. Oktober in Düsseldorf und 1. November in Berlin.

Max betonte in ihrer emotionalen Nachricht, dass Auftritte auf der Bühne "ihr Liebstes auf der Welt" seien. Gerade deshalb wolle sie nur Shows präsentieren, die ihre Fans auch verdienten. "Um eine Show zu zeigen, die ihr alle verdient, brauche ich mehr Zeit", so die Sängerin, die ihren Anhängern versprach: "Das Warten wird sich lohnen." Inwiefern die verschobene Tour in neuer Form stattfinden wird und wann Ersatztermine bekannt gegeben werden, ließ Max offen.

Die Tour sollte ihr neues Album "Don't Click Play" begleiten, das am 22. August erscheinen soll.